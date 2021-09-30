Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih - yerleştirmeler başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 08:41 Son Güncelleme: 2.10.2021 06:03

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih - yerleştirmeler başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih - yerleştirmeler başladı mı, ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce aday DGS ek tercih tarihleri için açıklama bekliyor. Önlisans mezunu binlerce kişi eğitimlerini lisans programına tamamlamak üzere katılım sağladığı sınavın ardından ilk tercihlerini gerçekleştirmişti. İlk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen binlerce kişi “2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM’den kısa süre içerisinde beklenen açıklamanın gelmesi öngörülüyor. Peki, 2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

DGS ek tercihler için geri sayım sürüyor. İlk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar üniversitelerdeki boş kontenjanlara ve taban puanlarına göre yeniden tercihlerini tamamlayacak. Bu kapsamda "2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte detaylar ve son dakika gelişmeleri...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih - yerleştirmeler başladı mı, ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA