Eljif Elmas zoru başardı! 11. saniyede...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Eljif Elmas, bu sezon takımının ilk 11 oyuncularından birisi olmayı başarmıştı. 2019 yılında Fenerbahçe'den 16 milyon avro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde zoru başardı.
Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Spartak Moskova'yı evinde ağırlayan İtalyan temsilcisi, maçın ilk düdüğünden 11 saniye sonra Eljif Elmas'ın golüyle skoru 1-0'a getirmeyi başardı.
Makedon futbolcu Eljif Elmas, kariyerinin en erken gollerinden birisini Avrupa'da kaydetti. Genç oyuncu, bu sezon hem Avrupa hem de Serie A'da toplamda 7. maçına çıktı.