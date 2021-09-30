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Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:04 Son Güncelleme: 30.9.2021 20:06

Eljif Elmas zoru başardı! 11. saniyede...

Eljif Elmas zoru başardı! 11. saniyede...

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye rekor bonservis bedeliyle transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında adeta zoru başardı. Genç oyuncu, Napoli'nin Spartak Moskova ile oynadığı karşılaşmada 11. saniyede sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Eljif Elmas, bu sezon takımının ilk 11 oyuncularından birisi olmayı başarmıştı. 2019 yılında Fenerbahçe'den 16 milyon avro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde zoru başardı.

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Spartak Moskova'yı evinde ağırlayan İtalyan temsilcisi, maçın ilk düdüğünden 11 saniye sonra Eljif Elmas'ın golüyle skoru 1-0'a getirmeyi başardı.

Makedon futbolcu Eljif Elmas, kariyerinin en erken gollerinden birisini Avrupa'da kaydetti. Genç oyuncu, bu sezon hem Avrupa hem de Serie A'da toplamda 7. maçına çıktı.

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Eljif Elmas zoru başardı! 11. saniyede...
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