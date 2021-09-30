Falcao İspanya’yı sallamaya devam ediyor! 7 kişilik listede yer aldı

Sabah Spor Dış Haber! Büyük beklentiyle geldiği Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti ve İspanya'nın yolunu tuttu. Kolombiyalı yıldız, yeni takımı Rayo Vallecano'da ise rüya gibi bir başlangıç yaptı.