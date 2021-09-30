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Giriş Tarihi: 30.9.2021 12:03 Son Güncelleme: 30.9.2021 12:45

Falcao İspanya'yı sallamaya devam ediyor! 7 kişilik listede yer aldı

Falcao İspanya’yı sallamaya devam ediyor! 7 kişilik listede yer aldı

Galatasaray'dan ayrılarak İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Çıktığı 3 maçta 97 dakika sahada kalan Kolombiyalı yıldız, attığı 3 golle takımına büyük katkı sağladı. Falcao, İspanya'da eylül ayının en iyi futbolcuları arasında gösterildi. 35 yaşındaki golcü, Ayın futbolcusuna aday olan 7 oyuncudan biri oldu. İşte detaylar...

Sabah Spor Dış Haber! Büyük beklentiyle geldiği Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti ve İspanya'nın yolunu tuttu. Kolombiyalı yıldız, yeni takımı Rayo Vallecano'da ise rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Rayo Vallecano formasıyla ilk 2 maça sonradan giren Falcao, iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Getafe ve Atletic Bilbao ağlarını havalandıran Kolombiyalı, son oynanan Cadiz maçına ise ilk 11'de çıktı.

Yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldığı Cadiz maçını da boş geçmeyen Falcao, 3'te 3 yaparak müthiş bir performans sergiledi.

Toplamda 97 dakika sahada kalan ve 3 gol atan golcü oyuncu, La Liga'da eylül ayının en iyileri arasında yer aldı.

La Liga, eylül ayının en iyi futbolcusu için 7 futbolcuyu aday gösterirrken, Falcao da listede kendisine yer buldu.

Ayın en iyi oyuncusu adayları arasında Falcao'nun yanı sıra; Mikel Oyarzabal, Depay, Benzema, Rafa Mir, Gero Rulli, Willian Jose bulunuyor.

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Falcao İspanya'yı sallamaya devam ediyor! 7 kişilik listede yer aldı
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