Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncular dikkatleri çekiyor. Bu akşam oynanacak olan mücadelede Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Serdar Aziz, Tisserand, Mesut Özil, Crespo ve Burak Kapacak forma giyemeyecek. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Olympiakos maçı yayın kanalı ve saati belli oldu.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
İşte, UEFA FB maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.
FENERBAHÇE'DE OLYMPİAKOS HAZIRLIKLARI TAMAM
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Saat 18.00'de ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almanaya Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da maçta görev alamayacak.
Bu antrenmanla Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.