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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:25

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, 2. Hafta karşılaşmasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında son dakika penaltı kaçırarak galibiyeti tepmişti. Şimdi ise taraftarı önünde kazanarak grupta avantajı eline geçirmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan Fenerbahçe’de sakatlıkların durumu ise can sıkıyor. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Jose Sosa, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Tisserand, Mesut Özil, Crespo ve Burak Kapacak Olympiakos maçında formaya giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar;

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncular dikkatleri çekiyor. Bu akşam oynanacak olan mücadelede Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Serdar Aziz, Tisserand, Mesut Özil, Crespo ve Burak Kapacak forma giyemeyecek. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Olympiakos maçı yayın kanalı ve saati belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, UEFA FB maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇINI İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE'DE OLYMPİAKOS HAZIRLIKLARI TAMAM

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Saat 18.00'de ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almanaya Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da maçta görev alamayacak.

Bu antrenmanla Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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