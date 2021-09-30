Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncular dikkatleri çekiyor. Bu akşam oynanacak olan mücadelede Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Serdar Aziz, Tisserand, Mesut Özil, Crespo ve Burak Kapacak forma giyemeyecek. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Olympiakos maçı yayın kanalı ve saati belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, UEFA FB maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;