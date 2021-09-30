Olympiakos’un en büyük kozu Onyekuru! Fenerbahçe’ye iki kez...

Daha önce Kadıköy'de iki kez gol sevinci yaşayan Henry Onyekuru, bu akşam da Olympiakos'un en büyük kozu olacak. Eski Fenerbahçeli Valbuena'nın da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Yunan ekibinin sahaya 4-3-3 taktiğiyle çıkması bekleniyor. Komşunun tecrübeli stoperi Sokratis de dikkat çekiyor.
'F.Bahçe'nin Frankfurt ve Hatay deplasmanlarındaki oyunu bugün galibiyet için referans noktası. Sarı-lacivertliler, Hatay karşısında oynayan F.Bahçe gibi bir Olympiakos bulacak. F.Bahçe'nin eski yıldızı Valbuena, 37 yaşında.
Son maçında da kulübeden son dakikalarda oyuna girdi ve bugün de yedek oturması bekleniyor. Sahaya 4-3-3 dizilen komşunun takımı, Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar oynamanın verdiği tecrübe ile fark yaratıyor.
OLYMPİAKOS'UN PLANI ONYEKURU!
Dün konuştuğum Yunan meslektaşım, Olympiakos'un orta sahayı kalabalık tutup Onyekuru'yu uzun toplarla kaçırmaya çalışacağı ve teknik direktör Martins'in gol düellosuna girecek bir oyundan daha çok, maçı düşük skorda tutup 1-0, 0-0, 0-1 gibi bir tabelayı beklediğini söyledi.
VALENCİA, SOKRATİS'E KARŞI
F.Bahçe, Hatay'ı karşılarken savunmasını beşli düzen haline getirip topun arkasında kalmayı başarmıştı. Bugün ev sahibi olmanın da verdiği duygu ile daha önde oynayacak. İşte maçın kilit noktası bu.
F.Bahçe'nin bitiremediği hücumlarda özellikle Ferdi'nin ve Osayi-Samuel'in kanatlardan gelecek Olympiakos'a karşı sol ve sağ stoperini teke tekte bırakmaması gerekiyor. F.Bahçe'nin en önemli silahı Valencia, karşısında Sokratis'i bulacak. F.Bahçe için maçın kader adamları Mesut (oynarsa) ve Valencia.'