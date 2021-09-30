Olympiakos’un en büyük kozu Onyekuru! Fenerbahçe’ye iki kez...

Daha önce Kadıköy'de iki kez gol sevinci yaşayan Henry Onyekuru, bu akşam da Olympiakos'un en büyük kozu olacak. Eski Fenerbahçeli Valbuena'nın da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Yunan ekibinin sahaya 4-3-3 taktiğiyle çıkması bekleniyor. Komşunun tecrübeli stoperi Sokratis de dikkat çekiyor.