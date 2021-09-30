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Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:36 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:37

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta başlayacak, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta başlayacak, ne zaman?

Bakanlık bünyesinde çalışma hayali kuranlar, Sağlık Bakanlığı atama kurası ile ilgili heyecanı bekleyişini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı atama başvuruları, 8-14 Eylül tarihleri arasında PBS üzerinden gerçekleştirildi. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları sabah saatlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi belli olurken kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayını nasıl izlenir, kura çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte, 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi canlı yayın ekranı ve kura sonuçları ile ilgili bilgiler

Sağlık Bakanlığı atama kurası için geri sayım devam ederken, yüzbinlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, nereden izlenir sorularının yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere atama kurası için başvurular 8-14 Eylül tarihlerinde PBS üzerinden alınmıştı. Bakanlık bünyesinde çalışmanın hayalini kuranlar, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi için beklemeye koyuldu. Zira, Bakanlığın duyurduğu takvime göre, atama kura çekilişi bugün yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü, saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayın nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte, detaylar;

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Sağlık Bakanlığı atama kurası 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

Kura çekimi sonuçlarının, akşam saatlerine doğru erişime açılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.

* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta başlayacak, ne zaman?
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