Sağlık Bakanlığı atama kurası için geri sayım devam ederken, yüzbinlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, nereden izlenir sorularının yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere atama kurası için başvurular 8-14 Eylül tarihlerinde PBS üzerinden alınmıştı. Bakanlık bünyesinde çalışmanın hayalini kuranlar, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi için beklemeye koyuldu. Zira, Bakanlığın duyurduğu takvime göre, atama kura çekilişi bugün yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü, saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayın nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte, detaylar;