Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde heyecan dolu bekleyiş bugün son buluyor. 8-14 Eylül tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurular alınmıştı. Bakanlık bünyesinde çalışmanın hayalini kuranlar, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi için beklemeye koyuldu. Zira, Bakanlığın duyurduğu takvime göre, atama kura çekilişi bugün yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü, saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayın nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte, detaylar;