Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

Fenerbahçe ilk yarıda 6 şut atarken bunlardan biri isabetli oldu. Özellikle Diego Rossi'nin ilk yarının son dakikasında kaçırdığı gol taraftara saç baş yoldurttu. Olympiakos ilk yarıyı Tiqinho Soares'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Onyekuru'nun gol sevincine taraftardan tepki geldi.
GOLDEN SONRA ONYEKURU BÖYLE SEVİNDİ!
Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru, Olympiakos'un golünden sonra büyük sevinç yaşadı. Nijeryalı oyuncunun sevincine Kadıköy'deki Fenerbahçe taraftarından tepki geldi.
KADIKÖY'DE 2 GOLÜ VAR...
Eski Galatasaraylı Onyekuru'nun Galatasaray formasıyla Kadıköy'de iki golü var. 1-1 biten maç ve 20 sene sonra kazanılan 3-1'lik maçta gol atan yıldız oyuncu karşılaşmanın ilk yarısında pek bir varlık gösteremedi.
Stat: Ülker
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares
Gol: Dk. 6 Soares (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 38 Reabciuk, Dk. 42 Cisse, Dk. 45 Ba (Olympiakos), Dk. 42 Valencia (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.
6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.
35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Olympiakos, Fenerbahçe karşısında 62. ve 68. dakikalarda Masouras'ın attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.