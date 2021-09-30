Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti
Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:47 Son Güncelleme: 30.9.2021 21:13

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

Fenerbahçe bu sezon evinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşıyor. Olympiakos karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı. Eski Galatasaraylı Onyekuru'nun gol sevinci dikkat çekti.

Fenerbahçe ilk yarıda 6 şut atarken bunlardan biri isabetli oldu. Özellikle Diego Rossi'nin ilk yarının son dakikasında kaçırdığı gol taraftara saç baş yoldurttu. Olympiakos ilk yarıyı Tiqinho Soares'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Onyekuru'nun gol sevincine taraftardan tepki geldi.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

GOLDEN SONRA ONYEKURU BÖYLE SEVİNDİ!

Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru, Olympiakos'un golünden sonra büyük sevinç yaşadı. Nijeryalı oyuncunun sevincine Kadıköy'deki Fenerbahçe taraftarından tepki geldi.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

KADIKÖY'DE 2 GOLÜ VAR...

Eski Galatasaraylı Onyekuru'nun Galatasaray formasıyla Kadıköy'de iki golü var. 1-1 biten maç ve 20 sene sonra kazanılan 3-1'lik maçta gol atan yıldız oyuncu karşılaşmanın ilk yarısında pek bir varlık gösteremedi.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

Gol: Dk. 6 Soares (Olympiakos)

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

Sarı kartlar: Dk. 38 Reabciuk, Dk. 42 Cisse, Dk. 45 Ba (Olympiakos), Dk. 42 Valencia (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.


6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.

35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru’nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti

Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Olympiakos, Fenerbahçe karşısında 62. ve 68. dakikalarda Masouras'ın attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.

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Son dakika: Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun gol sevinci tepki çekti! O görüntüler dikkat çekti
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