Son dakika: Fransız basını Marsilya maçı öncesi Galatasaray’ın gençlerine övgüler dizdi! Fatih Terim’in yeni yıldızı…

Son dakika… Mustafa Cengiz yönetiminin ardından Galatasaray yönetimi devralan Burak Elmas ve ekibi, sarı-kırmızılı takımda yeni bir yapılanma başlattı. Fatih Terim'in önderliğinde büyük bir reforma giden Galatasaray, Türkiye'de daha önce örneğine çok fazla rastlanmamış bir gençlik operasyonunu devreye aldı.
Bu sezon yaz transfer döneminde kadronun yaşlı oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, kadrosuna kattığı 8 oyuncusu 25 yaş altı futbolculardan tercih etti.
Bu 8 ismin dışında ise Patrick van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimler kadroya katıldı. Taraftara 3 yıllık bir yapılanma sözü veren Fatih Terim, genç oyuncularıyla birlikte sarı-kırmızılı ekipte başarı kovalıyor.
Yeni transferler arasında Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılıların gelecekte çok şey beklediği isimlerden bazıları.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ikinci hafta maçlarında Marsilya ile karşılaşacak olan Galatasaray, genç kadrosuyla Lazio'nun ardından bir zafer daha almak istiyor.
Fransız basını, zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'ın kadro yapısını ve genç oyuncularını masaya yatırdı.
İşte FootMercato adlı internet sitesinde yer alan değerlendirmeler…
"MORUTAN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR"
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya deplasmanına konuk olan Galatasaray, Olimpiu Moruțan, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Alexandru Cicâldău ve Gustavo Assunção gibi yetenekli genç oyunculara sahip bir kadro kurdu.
Rumen oyuncu Morutan, Fatih Terim'in genç oyuncularla kurulu sisteminde her maç parlamaya devam ediyor. Genç oyuncu, bu takımın gelecek vaat eden tek oyuncusu değil.
Bir diğer Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau da performans olarak ondan geride kalmıyor ve orta sahada takıma ciddi bir katkı veriyor. Yetenekli genç oyuncular arasında Danimarkalı Victor Nelsson da önemli bir parça.
Bu yaz Kopenhag'dan geldi ve Türk kulübüne hızla adapte oldu ve Alanyaspor'dan gelen Berkan Kutlu da orta sahada güven veriyor.