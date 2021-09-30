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Giriş Tarihi: 30.9.2021 08:13 Son Güncelleme: 30.9.2021 08:17

Son dakika: Messi'nin hareketi çok konuşulmuştu! Ronaldo rekor kırdı geceye damga vurdu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Messi’nin hareketi çok konuşulmuştu! Ronaldo rekor kırdı geceye damga vurdu

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona ererken, dünya futbolunun en büyük iki yıldızı olan Ronaldo ve Messi, Devler Ligi'nin en çok konuşulan isimleri oldu. Ronaldo, Villareal karşısında Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan (178) futbolcu olurken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi ve geceye damga vurdu. Arjantinli yıldız Messi ise, Manchester City'yi 2-0 yendikleri müsabakada barajın altına yatarak olay yaratmıştı. İşte detaylar...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müthiş maçlara sahne oldu. Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı haftaya Messi ve Ronaldo damga vurdu. Her hareketleri adeta olay olan yıldızlar, yine futbolun gündemini belirledi. Ronaldo'nun Devler Ligi tarihinde bir rekoru daha kırdığı haftada Messi'nin baraj altına yatması bir başka tartışmanın fitilini ateşledi.

RONALDO'NUN REKOR GECESİ!

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United sahasında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti. Manchester United'a yeniden dönerek herkesi şaşırtan Ronaldo, sahaya ilk 11'de çıkarken bir rekorun daha sahibi oldu.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 178. kez boy göstererek Casillas'ın 177 maçlık rekorunu kırdı. Devler Ligi'nin en golcü futbolcusu olan Portekizli bir rekoru daha elde etmiş oldu.

Ronaldo, rekor kırdığı geceyi golle taçlandırdı. Villarreal, maçın 53. dakikasında Paco Alcacer ile 1-0 öne geçerken, ManU ise bu gole 60'ta eski Galatasaraylı Telles'in golüyle cevap verdi.

Herkes karşılaşmanın 1-1 biteceğini düşünürken sahneye Ronaldo çıktı. Rekor gecesinde 90+5'te meşin yuvarlağı filelere gönderen 36 yaşındaki golcü, İngiliz ekibine 3 puanı getirdi.

İlk hafta Young Boys'a yenilen Manchester United, Ronaldo'nun golüyle adeta hataya döndü ve grupta puanını 3'e çıkardı.

Öte yandan Ronaldo, Manchester United formasıyla bu sezon 5. kez fileleri sarsarak ikinci Manchester United dönemine müthiş bir başlangıç yaptı.

MESSİ'NİN HAREKETİ GÜNDEM OLMUŞTU...

Ronaldo'nun hem rekor kırdığı hem de takımına 3 puanı getirdiği haftada Messi de gündem olmuştu. Devler Ligi'nde PSG, Manchester City ile karşı karşıya gelmiş ve Fransızlar sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri; Gueye ve Messi atarken, Arjantinli yıldız siftah yapmış oldu. Messi'nin ilk kez fileleri sarstığı maça bambaşka bir olay damga vurdu.

"MESSİ'YE YAPILAN SAYGISIZLIK"

34 yaşındaki futbolcunun, Manchester City'nin serbest vuruş kullandığı sırada barajın altına yatması futbol dünyasını ikiye böldü.

Bir kesim Messi'nin bu hareketi için, 'Takımı adına her şeyi yapıyor' yorumlarını yaparken, bir başka kesim ise Messi gibi bir süper yıldızın bu hareketiyle itibarını zedelediğini ifade etti.

Manchester United ve İngiltere'nin eski efsana isimlerinden biri olan Rio Ferdinand da PSG'deki bu olayı eleştirdi. Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Ben onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim." ifadelerini kullandı.

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