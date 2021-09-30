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Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:57

VGM 2021 burs başvuruları başlıyor! 2021 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

VGM 2021 burs başvuruları başlıyor! 2021 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

Birçok kurumda olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü de ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine maddi destek amacıyla ödenek sağlıyor. Başvuruların yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi “2021 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden başvuru tarihlerini duyurmuştu. Buna göre; VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

VGM burs başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yükseköğretim öğrencileri için başvuruların 1 Kasım tarihinden itibaren alınacağı bildirilmişti. "VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Başvuruda bulunacak adaylar şimdiden şartları incelemeye başladı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:

  • Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021
  • Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021
  • Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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VGM 2021 burs başvuruları başlıyor! 2021 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?
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