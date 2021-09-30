VGM burs başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yükseköğretim öğrencileri için başvuruların 1 Kasım tarihinden itibaren alınacağı bildirilmişti. "VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Başvuruda bulunacak adaylar şimdiden şartları incelemeye başladı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...