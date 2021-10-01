Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Poko sevinci
Giriş Tarihi: 1.10.2021 13:17

Altay'da Poko sevinci

DHA
Altay’da Poko sevinci

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında üst üste 4. galibiyetini almak için mücadele edecek Altay'da ön libero Andre Poko'nun antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Süper Lig'de pazar günü Gaziantep FK deplasmanında üst üste 4'üncü galibiyetini almak için mücadele edecek Altay'da ön libero Andre Poko'nun antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Sakatlığı nedeniyle son 2 haftada oynanan Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun Gaziantep maçında görev alabileceği bildirildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Gabonlu futbolcuyu riske etmemek adına yedek soyundurması bekleniyor.

Senegalli ön libero Thiam'ın cezasının bittiği Altay'da Şilili 10 numara Pinares ve Mısırlı golcü Rayan'ın ardından Poko'nun da iyileşerek takıma dönmesi moralleri yerine getirdi. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren ve takımdan ayrı çalışan Şilili sol kanat Rodriguez ile genç sol kanat Eren ise kadroda yer almayacak. Öte yandan bu sezon profesyonel olan Nurettin Küçükdeniz'in yaşadığı rahatsızlık sonrası Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ufak bir operasyon geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
Yılda 21 bin 600 liralık ödeme imkanı! İşte şartlar
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bulutlar yüklü geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Poko sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA