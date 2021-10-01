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Giriş Tarihi: 1.10.2021 12:04 Son Güncelleme: 1.10.2021 12:04

Brezilyalı efsane Pele taburcu edildi

AA
Brezilyalı efsane Pele taburcu edildi

Dünya futbolunun efsanesi Brezilyalı futbolcu Pele, kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edildiği hastaneden taburcu edildi. 80 yaşındaki eski futbolcu sosyal medya hesabından, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen 80 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Pele, taburcu edildi.

Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirmişti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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Brezilyalı efsane Pele taburcu edildi
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