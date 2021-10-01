Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı

Geçtiğimiz hafta FED ve TCMB faiz kararlarının duyurulmasının ardından döviz kuru hareketlenmişti. Son bir haftadır devam eden bu hareketlilikle Dolar yükselişe geçmiş, geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Pek çok vatandaş bu hareketin günlük seyrini merak ederek Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı A Para ve haberimizde.

DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ VERİLERİ 1 EKİM 2021 CUMA

Bugün Dolar ve Euro güne hareketli başladı. Dolar haftanın son iş gününde -0.18 hareketi gösterirken Euro ise yüzde -0.27 seyriyle dikkat çekti. İşte A Para ile döviz kurunda son durum: