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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:48

Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı

Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı

Haftanın son iş gününde piyasalardaki son durum pek çok vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Yatırım yapmayı planlayan pek çok kişi, günlük olarak döviz kurlarının hareketliliğini takip ediyor. Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu A Para ile yanıt buluyor. 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı haberimizde.

Geçtiğimiz hafta FED ve TCMB faiz kararlarının duyurulmasının ardından döviz kuru hareketlenmişti. Son bir haftadır devam eden bu hareketlilikle Dolar yükselişe geçmiş, geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Pek çok vatandaş bu hareketin günlük seyrini merak ederek Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı A Para ve haberimizde.

DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ VERİLERİ 1 EKİM 2021 CUMA

Bugün Dolar ve Euro güne hareketli başladı. Dolar haftanın son iş gününde -0.18 hareketi gösterirken Euro ise yüzde -0.27 seyriyle dikkat çekti. İşte A Para ile döviz kurunda son durum:

DOLAR NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 8,8707

SATIŞ: 8,8741

CANLI DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 10,2751

SATIŞ: 10,2802

CANLI EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 1 Ekim 2021 döviz kuru canlı takip ile Euro ve Dolar fiyatı
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