MHK’ye yeni yapı La Liga modeli!

TOPLANTI sonrası basının karşısına çıkan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu şu bilgileri verdi: "1960'lardan buyana hiçbir şekilde bir reformauğramayan, ufak tefek değişikliklerlebugüne gelen bir MHKvar. Değerlendirmelerin ve atamaların ne şekilde yapıldığı paylaşılmıyor ama maaşlarına kadar bütün ihtiyaçları kulüpler tarafından karşılanıyor. MHK'nin günün ihtiyaçlarına cevap verecekdüzeye ulaşması için başlattığımızçalışmaları 3-4 haftadanihayete erdirip, TFF ile paylaşmak istiyoruz." Kulüplerin LaLiga modelinin uygulanması içinoy birliğine vardığı öğrenildi. Bumodelin en dikkat çekici yanıhakem atamalarının yapay birzeka tarafından yapılması.
PROFESYONEL YAPI IÇIN TARIH 6 OCAK
YENI yayın ihalesi hakkında kulüplerle görüş alışverişinde bulunulduğunu ve TFF ile yapılan çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Ağaoğlu, 2 hafta içinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yer aldığı bir toplantıda kamuoyuna açıklama yapacaklarını kaydetti. Süper Lig AŞ. kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan, "6 Ocak'ta yapacağımızolağanüstü genel kurulla profesyonelyapıya geçmiş olacağız" diye konuştu.