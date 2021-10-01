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Giriş Tarihi: 1.10.2021

MHK’ye yeni yapı La Liga modeli!

YUNUS EMRE SEL
MHK’ye yeni yapı La Liga modeli!

Kulüpler Birliği Vakfı İstanbul’da toplandı. Yayın ihalesi, Süper Lig AŞ ve MHK’nin yapısını görüştü

TOPLANTI sonrası basının karşısına çıkan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu şu bilgileri verdi: "1960'lardan bu yana hiçbir şekilde bir reforma uğramayan, ufak tefek değişikliklerle bugüne gelen bir MHK var. Değerlendirmelerin ve atamaların ne şekilde yapıldığı paylaşılmıyor ama maaşlarına kadar bütün ihtiyaçları kulüpler tarafından karşılanıyor. MHK'nin günün ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye ulaşması için başlattığımız çalışmaları 3-4 haftada nihayete erdirip, TFF ile paylaşmak istiyoruz." Kulüplerin La Liga modelinin uygulanması için oy birliğine vardığı öğrenildi. Bu modelin en dikkat çekici yanı hakem atamalarının yapay bir zeka tarafından yapılması.

PROFESYONEL YAPI IÇIN TARIH 6 OCAK
YENI yayın ihalesi hakkında kulüplerle görüş alışverişinde bulunulduğunu ve TFF ile yapılan çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Ağaoğlu, 2 hafta içinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yer aldığı bir toplantıda kamuoyuna açıklama yapacaklarını kaydetti. Süper Lig AŞ. kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan, "6 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla profesyonel yapıya geçmiş olacağız" diye konuştu.

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MHK’ye yeni yapı La Liga modeli!
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