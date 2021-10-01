Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız

Terim: “Mümkünse gruptan lider çıkmak istiyoruz. Marsilya taraftarı maç boyu her türlü tahriği yaptı.”
Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Marsilya tribünlerinin maç boyunca taraftarımızı ve oyuncularımızı tahrik etmek için her şeyi yaptığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sürekli Ermenistan, Yunanistan bayrağı açıyorlar ve taraftarın üstüne ses bombası atıyorlar. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Gruptan liderçıkmak istiyoruz. ŞampiyonlarLigi gibi bir gruptayız. Normaldebu takımlar Devler Ligi'ndebuluşur. Avrupa'da olmayı hakediyoruz ve yakışıyoruz" ifadelerini kullandı.