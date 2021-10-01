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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız

Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız

Terim: “Mümkünse gruptan lider çıkmak istiyoruz. Marsilya taraftarı maç boyu her türlü tahriği yaptı.”

Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Marsilya tribünlerinin maç boyunca taraftarımızı ve oyuncularımızı tahrik etmek için her şeyi yaptığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sürekli Ermenistan, Yunanistan bayrağı açıyorlar ve taraftarın üstüne ses bombası atıyorlar. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız. Normalde bu takımlar Devler Ligi'nde buluşur. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız
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