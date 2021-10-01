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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:12

YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman? 2021 ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman? 2021 ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci yerleştirmelere başvurularını tamamlarken öte yandan YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için bekleyişe geçti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru sonrası başvurular 20-23 Eylül tarihlerinde alınmıştı. Bu kapsamda “2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili net bir tarih bilgisi vermemişti. Buna göre; YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan duyuruda baraj puanı 140'a kadar düşürülen ikinci yerleştirmelerin sonuç tarihi verilmezken Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda ise "2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ikinci yerleştirmelere ilişkin sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

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YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman? 2021 ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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