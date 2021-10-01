YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman? 2021 ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan duyuruda baraj puanı 140'a kadar düşürülen ikinci yerleştirmelerin sonuç tarihi verilmezken Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda ise "2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ikinci yerleştirmelere ilişkin sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...