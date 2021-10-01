Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfinin yaşanacağı Ziraat Türkiye Kupası maratonu devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle ekranı ve tüm bilgiler…
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin tarihi belli oldu. Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. ZTK 3. eleme turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak.
Bu arada, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.
Kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tören A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak.