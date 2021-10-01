Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 08:18 Son Güncelleme: 1.10.2021 08:18

Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda, üçüncü tur için zaman geldi çattı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek. A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi hangi kanalda ve yayınlanacak? İşte kura çekimi ile ilgili bilgiler…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfinin yaşanacağı Ziraat Türkiye Kupası maratonu devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle ekranı ve tüm bilgiler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin tarihi belli oldu. Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. ZTK 3. eleme turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak.

Bu arada, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tören A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak.

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Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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