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Giriş Tarihi: 2.10.2021 12:41 Son Güncelleme: 2.10.2021 12:48

Altınordulu Burak İnce transfer için Almanya'ya uçtu!

DHA
Altınordulu Burak İnce transfer için Almanya’ya uçtu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç futbolcuları Avrupa'ya transfer olmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinin genç yıldız adayı Burak İnce, bir Alman ekibine imza atmak için Almanya'ya uçtu. Gizlilik anlaşması gereği takımın adı açıklanmazken, devre arası transfer döneminde imzaların atılacağı belirtiliyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu.

Sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen 17 yaşındaki futbolcu, transferinin yakın zamanda gerçekleşeceği konusunda mesaj verdi.

Yaptığı paylaşımda menajeri Murat Korkmaz'ı da etiketleyen Burak İnce, Almanya seyahatinin transfer görüşmesiyle ilgili olduğunu da göstermiş oldu.

FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa'ya transfer olabilecek Burak İnce'nin ismi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılıyor.

Ümit Milli Takım'da da oynayan Burak, Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'dan Bundesliga'ya transfer olan ikinci oyuncu olacak.

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Altınordulu Burak İnce transfer için Almanya'ya uçtu!
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