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Giriş Tarihi: 2.10.2021 20:26 Son Güncelleme: 2.10.2021 20:35

Beşiktaş taraftarı Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi!

Beşiktaş taraftarı Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterdi!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Sergen Yalçın, takımını yalnız bıraktı. İlk yarının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ederken karşılaşmanın 43. dakikasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Can Bozdoğan'ın rakip ceza yayı üzerinde Jorge Felix ile yaşadığı bir pozisyon sonrasında siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip faul beklerken, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'Devam' kararı verdi.

Can Bozdoğan'ın sakatlık yaşaması üzerine futbolcular dururken, hakemin de sahaya sağlık ekibini davet etmesi beklendi. Bu sırada yaşanan pozisyon sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, 4. hakeme ve maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterirken, saha içinde bulunan topa da vurdu.

Bu hareketin ardından Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kenara gelerek Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi ve Yalçın'ı oyun alanı dışına gönderdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın oyundan atılmasının ardından ilk yarının son düdüğüyle birlikte hep bir ağızdan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki!

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Beşiktaş taraftarı Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi!
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