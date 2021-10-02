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Giriş Tarihi: 2.10.2021

Bol sürprizli kadro!

Bol sürprizli kadro!

Berkan Kutlu, Berat Özdemir ve Serdar Dursun ilk kez Ay-Yıldızlı ekibe çağrıldı. Caner Erkin, Serdar Aziz ile Sinan Bolat da uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi

A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 8 Ekim'deki Norveç ve 11 Ekim'de deplasmanda oynanacak Letonya maçının aday kadrosunu belirledi. Alman çalıştırıcı, 3 ismi ilk kez davet ederken, bazı sürprizlere de imza attı. Kuntz, Trabzonspor'lu Berat Özdemir, Fenerbahçe'nin yeni forveti Serdar Dursun ve G.Saray'lı Berkan Kutlu'yu ilk kez A Milli Takım'a aldı. Caner Erkin, Serdar Aziz ve kaleci Sinan Bolat da uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi. Halil Dervişoğlu, Enes Ünal, Okay Yokuşlu, Salih Uçan ve kaleci Mert Günok ise çağrılmadı.

ADAY KADRO
KALECİLER: Altay Bayındır (F.Bahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (F.Bahçe), Caner Erkin (Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (G.Saray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).
FORVET: Burak Yılmaz (Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
HAMİT ALTINTOP'UN DESTEĞİ VAR!
Kuntz'un belirlediği aday kadroda bence Hamit Altıntop'un desteği var. Alman teknik adamın oyuncu seçme konusunda şapkadan tavşan çıkarma şansı yok. Kasetleri izlemiş, oyuncuların özellikleri konusunda da gerekli bilgiliyi Hamit Altıntop'tan almıştır. Kadronun en güzel tarafı Serdar Aziz, Caner Erkin ve kaleci Sinan Bolat gibi geçmişte görev yapmış isimlerin de çağrılmasıdır. Ayrıca benim de gol vuruşunu beğendiğim Serdar Dursun'u santrfor adayı olarak düşünmesi doğru bir hamle. Kuntz'un bire bir iletişim konusunda oyuncularla sorun yaşayacağını düşünmüyorum.

HAALAND TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMAYACAK
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, dünyaca ünlü golcüleri Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyeceğini duyurdu. Yıldız futbolcunun ağrılarının çok şiddetli olduğunu kaydeden Rose, "Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım'a da gitmiyor" dedi. Norveç cephesi ise, "Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz. Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak" açıklamasını yaptı. 8 Ekim'deki Türkiye-Norveç karşılaşmasında Haaland'ın yanı sıra Sörloth da sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak.

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