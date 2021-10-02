Eren Derdiyok’un hedefi Süper Lig!

Sarı-lacivertli takıma bu sezon transfer olan ve ilk kez alt ligde forma giyen Eren, açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün hedeflerinin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren 33 yaşındaki golcü, "Ankaragücü'nün hedefi tekrar Süper Lig'de yer almak, bunun için buradayım. Ankaragücü'nün Süper Lig'e ait olduğunu düşünüyorum. Bu hedef de beni hırslandırıyor. İnşallah seneye Süper Lig'de oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir takım kurulduğunu anlatan Eren, "Çok karakterli, yetenekli oyuncularımız var. Bu saha içine de yansıyor. Kadromuz çok kaliteli. Aile ortamı var. Futbolda böyle bir ortam varsa hedefe ulaşmak daha kolay oluyor." diye konuştu.