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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 2.10.2021 12:09

Fenerbahçe'de 4 eksik! Mesut Özil Kasımpaşa'ya karşı oynayacak mı?

AA
Fenerbahçe’de 4 eksik! Mesut Özil Kasımpaşa’ya karşı oynayacak mı?

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. 3 Ekim'de Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takımda Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın (3 Ekim) sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

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Fenerbahçe'de 4 eksik! Mesut Özil Kasımpaşa'ya karşı oynayacak mı?
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