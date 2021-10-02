Kırmızı çizgi aşıldı: Büyük tehlike! Gelecek sezon şampiyon olan takım...

SADECE G.SARAY PUAN ALDI, 18. SIRAYI KAPTIRDIK

UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada bizim için çok kritik olan maçta F.Bahçe, Olympiakos'a yenilince Yunanistan'ın da gerisine düştük. Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu.