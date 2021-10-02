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Giriş Tarihi: 2.10.2021 09:37 Son Güncelleme: 2.10.2021 09:41

Mario Balotelli Montella ile kendine geldi! Dün geceye damga vurdu...

SABAH.COM.TR SPOR
Mario Balotelli Montella ile kendine geldi! Dün geceye damga vurdu...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a transferiyle Avrupa'da manşetleri süsleyen Mario Balotelli, İtalyan teknik adam Montella'nın gelişiyle performansını arttırdı. Süper Lig'in ilk haftalarında gol atamayan İtalyan forvet, gollerini sıralamaya başladı. Balotelli, Adana Demirspor'un 2-1 kazandığı Antalyaspor maçının da yıldızıydı.

Samet Aybaba ile yıldızı barışmayan ve oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini yumruklayan Mario Balotelli, Beşiktaş ile oynanan maçta da Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında söylediği sözlere tepki olarak gol sevincini Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yapmıştı. Balotelli, Antalyaspor'a attığı golle birlikte gol sayısını 4'e yükseltti.

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Mario Balotelli, Adana Demirspor'un dün akşam kazandığı Antalyaspor maçına damga vurdu.

Kariyerinde Inter, Liverpool ve Manchester City gibi takımlar olan Balotelli, dün akşam 42. dakiakda takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Daha sonra Bünyamin Balcı'nın golüyle durumu 1-1'e getiren Antalyaspor, 79. dakikada yine Balotelli'yi durduramadı.

İtalyan golcü hızlı hücumda müsait durumda bulunan Vargas'a harika bir asist yaptı. Vargas da şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

Adana Demirspor'un 2-1 kazandığı maçta Balotelli bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaştı. Çukurova ekibi bu galibiyet sonucunda puanını 12'ye yükseltti.

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Mario Balotelli Montella ile kendine geldi! Dün geceye damga vurdu...
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