Mario Balotelli Montella ile kendine geldi! Dün geceye damga vurdu...

MONTELLA GELDİ BALOTELLİ ÇOŞTU!
Mario Balotelli, Adana Demirspor'un dün akşam kazandığı Antalyaspor maçına damga vurdu.
Kariyerinde Inter, Liverpool ve Manchester City gibi takımlar olan Balotelli, dün akşam 42. dakiakda takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Daha sonra Bünyamin Balcı'nın golüyle durumu 1-1'e getiren Antalyaspor, 79. dakikada yine Balotelli'yi durduramadı.
İtalyan golcü hızlı hücumda müsait durumda bulunan Vargas'a harika bir asist yaptı. Vargas da şık vuruşla topu ağlara gönderdi.
Adana Demirspor'un 2-1 kazandığı maçta Balotelli bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaştı. Çukurova ekibi bu galibiyet sonucunda puanını 12'ye yükseltti.