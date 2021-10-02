Murat Şahin açıkladı! Sergen Yalçın neden oyundan atıldı?

"SERGEN HOCA, TOPA VURDUĞU İÇİN ATILDI"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartın tamamen topa vurmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Murat Şahin, "Hocanın atılması, tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Kurallarda bu durum kırmızı kart olarak yazıyor. Herhangi sözlü ya da fiili bir durum söz konusu değil" dedi.

Takımın saha içinde farklı kurgulara büründüğünü de söyleyen Şahin, "Dar rotasyonun da katkısı var kanat organizasyonunda ama genel olarak oyun içinde değişiklikler de yapmanız gerekiyor. Bazen oyuncuların yerini değiştirerek onları oyuna adapte etmek için zaman zaman bunları yapıyoruz. Bütün takım oynayabilecek durumda olduğunda çeşitliliği bol bir kadromuz var. Bunu da kullanırken oyundan memnun kalmadığımız zaman bazı değişiklikler yapılabiliyor" açıklamasını yaptı.