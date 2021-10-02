Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları belli oluyor! Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için rekabet ediyor. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Diziler kendi kategorilerinde yarışırken yarışma programları da sıralamada yer almaya çalışıyor. Dün akşam Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim 2021 reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. 1 Ekim Cuma reyting sonuçları saat 10.00 – 11.00 arası açıklanacak…
24 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Arka Sokaklar, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 ASK MANTIK INTIKAM FOX
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 KIRMIZI ODA TV8
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
8 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 HAVA DURUMU KANAL D