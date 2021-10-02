Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları belli oluyor! Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için rekabet ediyor. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Diziler kendi kategorilerinde yarışırken yarışma programları da sıralamada yer almaya çalışıyor. Dün akşam Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim 2021 reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?