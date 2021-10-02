Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:31

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?

Cuma akşamı ekrana gelen tüm yapımlar reyting sonuçları için mücadele verdi. Her gün Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları bu noktada önem kazanıyor. Haftanın beşinci gününde projelerde yaşananlar ve dizilerin elde ettikleri reyting sıralamaları merak ediliyor. Geçen hafta Aşk Mantık İntikam birinci oldu. İkinciliği Arka Sokaklar üstlendi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonuç sıralaması…

Reyting sonuçları belli oluyor! Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için rekabet ediyor. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Diziler kendi kategorilerinde yarışırken yarışma programları da sıralamada yer almaya çalışıyor. Dün akşam Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim 2021 reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. 1 Ekim Cuma reyting sonuçları saat 10.00 – 11.00 arası açıklanacak…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

24 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Arka Sokaklar, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ASK MANTIK INTIKAM FOX

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KIRMIZI ODA TV8

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması | 2021 2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ekim reyting sonuçları Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı kim birinci oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA