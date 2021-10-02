Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

SZALAİ'YE DESTEK YAĞDI

Attila Szalai, ilk golde yaptığı hata dolayısıyla tüm takımdan özür diledi. Bu tip maçlarda hataların çok önemli olduğunu belirten Macar stoper, "O gol dengemizi bozdu. Buna ben sebep oldum. Herkesten özür diliyorum" dedi.