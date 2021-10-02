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Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:39 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:44

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! 'Vitor Pereira'nın sendromu...'

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı performansı gösteremiyor. Sarı lacivertliler bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçtan bir puanla ayrıldı. Olympiakos maçındaki farklı mağlubiyet taraftarı kızdırdı. Geç gelen değişikliklere tepki geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başından beri Vitor Pereira'nın arkasında duran Fenerbahçe taraftarı Portekizli çalıştırıcının değişiklikleri geç yaptığını düşünüyor. Maç 3-0 olduktan sonra değişikliklerini yapan Vitor Pereira'nın tercihleri tartışıldı. Öte yandan Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den de kötü haber geldi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Portekizli çalıştırıcı, Frankfurt'ta 76'ya kadar bekleyip sonra kulübeye dönerken Olympiakos'a karşı hamlesini dakika 70 olmadan yapmadı. Taraftarlar, geç gelen değişikliklere tepki gösterdi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Bu sezon Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sisteme geçen sarı-lacivertliler 3-4-2-1 dizilişi ile sahaya çıkarken Portekizli teknik adam bu plandan asla taviz vermeyeceğini defalarca tekrarladı. Bu sistemle ligde zirveye çıkan Kanarya, sadece Başakşehir'e (2-0) yenildi, Sivas (1-1) ile berabere kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Ancak Avrupa'da ise Pereira beklentilerin uzağında kaldı. Eintracht Frankfurt deplasmanında Mesut ile öne geçen ardından 41'de Lammers'in golü ile beraberliğe razı olan sarılacivertliler oyunu ile beğeni toplarken Pereira, oyuncu değiştirmek için 76. dakikaya kadar bekleyip ardından 4 değişiklik yapmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Olympiakos maçında bir kez daha Portekizli çalıştırıcının 70. dakika sendromu ortaya çıktı.

3-0 OLANA KADAR BEKLEDİ

Yunan ekibi 68'de 3-0 öne geçene kadar kulübeye bakmayan Pereira, 70 olduğunda hamlelerine başladı ve sırayla 5 oyuncu değiştirdi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Lakin artık iş işten geçmiş durumdaydı. Taraftar zaman zaman sistem eleştirisi yapsa da maçın ardından Pereira'nın geç kalan hamleleri eleştirilerin de odağına oturdu.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

MESUT ÖZİL KASIMPAŞA MAÇINA DA ZOR...

F.Bahçe, yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayan Mesut Özil dünkü idmanda yer almadı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Yıldız futbolcunun Kasımpaşa karşısında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Tisserand ise çalışmalarına başladı. Mesut Özil bu sezon 9 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 1 asistle katkıda bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

SZALAİ'YE DESTEK YAĞDI

Attila Szalai, ilk golde yaptığı hata dolayısıyla tüm takımdan özür diledi. Bu tip maçlarda hataların çok önemli olduğunu belirten Macar stoper, "O gol dengemizi bozdu. Buna ben sebep oldum. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! ’Vitor Pereira’nın sendromu...’

Pereira ve hocalar ise Szalai'yi "Sen bu takımın en önemli isimlerinden birisin. Senin buna kredin vardı" diyerek teselli ettiler.

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarından 70. dakika tepkisi! 'Vitor Pereira'nın sendromu...'
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