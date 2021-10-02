Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim isim tam listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1 ve 3+1 konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ve öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:06 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:07

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim isim tam listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1 ve 3+1 konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ve öğrenme ekranı

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim isim tam listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1 ve 3+1 konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ve öğrenme ekranı

Merakla beklenen TOKİ Ankara - Saraycık 50 bin sosyal konut projesi kura çekilişi yapıldı. 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura belirleme çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu noktada, Ankara Sinca TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Ankara Sincan 50 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgiler

TOKİ'nin Ankara Sincan'ın Saraycık mahallesinde yapacağı 50 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlandı. 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi ve isim listesi açıklandı. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı.

2021 TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

TOKİ Ankara Sincan-Saraycık kura çekilişi tamamlandı. Toplamda 765 adet konut için 735 başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi de yayınlandı.
İşte, TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura belirleme çekiliş sonuçları ve isim listesi

TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA SONUÇLARI

TOKİ Ankara Sincan Saraycık 50 Bin sosyal konut projesinde yer alan evler için düzenlenen konut belirleme kurasının sonuçları merak konusu oldu.
Kura sonuçları noter huzurunda düzenlenen ve online olarak idarenin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan kura çekim videosu ile açıklandı.

Kura sonuçlarını TOKİ internet sitesinden Kura Sonuçları Sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan canlı yayınlanan kura belirleme kura videosunu hemen alttan izleyebilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları yayınlandı
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim isim tam listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1 ve 3+1 konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ve öğrenme ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA