TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim isim tam listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1 ve 3+1 konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ve öğrenme ekranı

TOKİ'nin Ankara Sincan'ın Saraycık mahallesinde yapacağı 50 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlandı. 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi ve isim listesi açıklandı. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı.

2021 TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

TOKİ Ankara Sincan-Saraycık kura çekilişi tamamlandı. Toplamda 765 adet konut için 735 başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi de yayınlandı.

İşte, TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura belirleme çekiliş sonuçları ve isim listesi