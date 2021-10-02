2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme sonuçları) sorgulama ve öğrenme ekranı || YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!

YKS ek tercih sonuçları gelen son dakika haberiyle açıklandı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 20-23 Eylül tarihleri aralığında başvurularını tamamlamıştı. Az önce gelen açıklamada bu başvurulara ilişkin ikinci yerleştirmelerin tamamlandığı bildirildi. Hal böyleyken adaylar sonuçlarını ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğreniyor. İşte YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları ve detaylar...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı;
"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"
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TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.