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Giriş Tarihi: 3.10.2021 14:47

DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, belli oldu mu? 2021 DGS ek tercih dönemi için gözler ÖSYM'de!

DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, belli oldu mu? 2021 DGS ek tercih dönemi için gözler ÖSYM’de!

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2021 DGS Ek tercih başvuru tarihleri için gözünü ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversitelerde kalan boş kontenjanlara uygun olarak belirlediği tarihlerde başvuruları almaya hazırlanıyor. Bu noktada açıkta kalan adaylari ise “DGS Ek tercihler ne zaman başlıyor, belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte DGS ek tercih tarihleri hakkında son dakika gelişmelerinin detayları...

DGS ek tercih dönemi için nefesler tutuldu. İlk aşamada herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2021 DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, belli oldu mu?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken kısa zaman içerisinde tarihlerin açıklanması bekleniyor. Buna göre; DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ikinci yerleştirmelere ilişkin detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, belli oldu mu? 2021 DGS ek tercih dönemi için gözler ÖSYM'de!
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