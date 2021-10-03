Bugün düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavının ardından adaylar "DUS ve STS Diş Hekimliği sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. ÖSYM genel olarak sınavlara ilişkin kitapçık ve cevap anahtarını 1-2 gün içerisinde erişime açıyor. Buna göre; 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı soruları cevapları hakkında son dakika gelişmeleri...
DUS VE STS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavına ilişkin soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı.
Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.