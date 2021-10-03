DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den DUS ve STS sınav sonuç tarihi açıklaması!

DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Diş Hekimliği Sınavı ÖSYM tarafından yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin sağlanması amacıyla belirli dönemlerde uygulanıyor. "DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular ise bu kapsamda gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. İşte DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihi ve detaylar...
DUS VE STS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavına ilişkin sonuçlar 27 Ekim tarihinde açıklanacak.
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SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.