DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den DUS ve STS sınav sonuç tarihi açıklaması!

DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Diş Hekimliği Sınavı ÖSYM tarafından yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin sağlanması amacıyla belirli dönemlerde uygulanıyor. "DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular ise bu kapsamda gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. İşte DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihi ve detaylar...