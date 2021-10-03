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Giriş Tarihi: 3.10.2021 10:58

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig 8. Hafta Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig 8. Hafta Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi’nde 3-0’lık mağlubiyeti sonrası Sarı lacivertli takım Süper Lig’e dönüyor. Sarı kanaryalar bugün rakibini mağlup ederek liderliğini korumanın peşine düşerken öte yandan “Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları da yanıt aramaya başladı. Ülker Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma milyonlarca taraftar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan sarı lacivertli takım Avrupa Ligi'ndeki mağlubiyeti sonrası 3 puanın peşine düşecek. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları ise bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bugün Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. İşte maç saati ve tüm detaylar...

Türkiye Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak

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Ligde 7 haftayı; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geride bırakan Fenerbahçe, haftaya 16 puanla lider giriyor. Kasımpaşa ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamlayıp, milli araya lider girmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig 8. Hafta Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
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