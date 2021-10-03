Giresun siftah yaptı

Çotanaklar, İzmir’de Göztepe’yi Diabate’nin penaltıdan attığı tek golle mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı başardı
Süper Lig'in zordaki iki ekibinin oynadığı karşılaşmada Giresunspor deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçerek ilk galibiyetini aldı. Çotanaklar'a 3 puanı getirengolü 71. dakikadakazanılan penaltıda topun başınageçen Fousseni Diabate attı. Ev sahibi Göztepe ise 61. dakikada Tijanic'in ayağından bir penaltıdan faydalanamadı. Dünkü karşılaşmanınardından Giresunsporpuanını 5'e yükseltti. Sarıkırmızılıekip de 5 puanda kaldı.