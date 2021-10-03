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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Giresun siftah yaptı

Giresun siftah yaptı

Çotanaklar, İzmir’de Göztepe’yi Diabate’nin penaltıdan attığı tek golle mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı başardı

Süper Lig'in zordaki iki ekibinin oynadığı karşılaşmada Giresunspor deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçerek ilk galibiyetini aldı. Çotanaklar'a 3 puanı getiren golü 71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fousseni Diabate attı. Ev sahibi Göztepe ise 61. dakikada Tijanic'in ayağından bir penaltıdan faydalanamadı. Dünkü karşılaşmanın ardından Giresunspor puanını 5'e yükseltti. Sarıkırmızılı ekip de 5 puanda kaldı.

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Giresun siftah yaptı
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