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Giriş Tarihi: 3.10.2021

‘İyi ki Trabzonspor var’

‘İyi ki Trabzonspor var’

Bordo-mavili takıma geleli 11 ay olduğunu belirten Avcı, “Büyük hedeflerle buradayım. Oynadığımız futbolla iyi ki Trabzonspor var yorumları yapılması mutluluk verici” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Kayseri maçı sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz Trabzonsporuz; oyun ve oyuncu kalitemiz var. Maça hızlı başladık. Erken bir gol bulduk. Penaltı ile gelen bir galibiyet var ama orada da hamlelerimiz vardı. Oyuna giren oyuncularımız iyi reaksiyon verdi. Maça genç Ahmetcan'la başladık bu çok değerli. Umarım üzerine koyar. Bu takım şampiyon olacaksa Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların katkısı ile olacak.. İyi bir aileyiz. Trabzon'a geleli 11 ay oldu. Buraya gelirken hedeflerim vardı. Trabzonspor taraftarının desteği önemli. Onları hissettiğimiz zaman başka bir hikâye ortaya çıkıyor. Oynadığımız futbolla iyi ki Trabzonspor var yorumları yapılması mutluluk verici."

SÜRPRİZ TERCİHLER
Avcı, Kayserispor maçında oyuncu tercihleriyle dikkat çekti. Kart cezalısı Vitor Hugo ve Hüseyin'in yokluğunda 18 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a görev verdi. Geçen hafta Alanya maçının son 12 dakikasında forma şansı bulan genç stoper ilk kez 11'de sahaya çıktı. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet alan Berat Özdemir'i yedeğe çeken Avcı, Siopis'i 11'de görevlendirdi.

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‘İyi ki Trabzonspor var’
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