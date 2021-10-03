‘İyi ki Trabzonspor var’

Bordo-mavili takıma geleli 11 ay olduğunu belirten Avcı, “Büyük hedeflerle buradayım. Oynadığımız futbolla iyi ki Trabzonspor var yorumları yapılması mutluluk verici” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Kayseri maçı sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz Trabzonsporuz; oyunve oyuncu kalitemiz var. Maça hızlı başladık. Erken bir gol bulduk. Penaltı ile gelen bir galibiyet var ama orada da hamlelerimiz vardı. Oyuna giren oyuncularımız iyi reaksiyon verdi. Maça gençAhmetcan'la başladık bu çokdeğerli. Umarım üzerine koyar.Bu takım şampiyon olacaksaAbdülkadir Ömür gibi oyuncularınkatkısı ile olacak.. İyi bir aileyiz. Trabzon'a geleli 11 ay oldu. Buraya gelirken hedeflerim vardı. Trabzonspor taraftarının desteği önemli. Onları hissettiğimiz zaman başka bir hikâye ortaya çıkıyor. Oynadığımız futbollaiyi ki Trabzonspor var yorumlarıyapılması mutluluk verici."
SÜRPRİZ TERCİHLER
Avcı, Kayserispor maçında oyuncu tercihleriyle dikkat çekti. Kart cezalısı Vitor Hugo ve Hüseyin'in yokluğunda 18 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a görev verdi. Geçen hafta Alanya maçının son 12 dakikasında forma şansı bulan genç stoper ilk kez 11'de sahaya çıktı. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet alan Berat Özdemir'i yedeğe çeken Avcı, Siopis'i 11'de görevlendirdi.