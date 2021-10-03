"Şans Topu sonuçları" 3 Ekim 2021 tarihinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "3 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (3 EKİM)

Milli Piyango Online ile 3 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;