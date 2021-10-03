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Giriş Tarihi: 3.10.2021 15:57 Son Güncelleme: 3.10.2021 16:24

Son dakika: Emre Belözoğlu, Başakşehir'de

Son dakika: Emre Belözoğlu, Başakşehir’de

Son dakika haberi... Başakşehir Kulübü teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Emre Belözoğlu ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Son dakika haberi... Başakşehir Kulübü teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını dün ayırmıştı.

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Son dakika: Emre Belözoğlu, Başakşehir'de
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