Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in Babel kararına sert eleştiri! "Top onun ayağındayken..."

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor deplasmanına konuk oldu. Saha dışında iki takım arasındaki gerginliklerin sürdüğü bir dönemde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı oldukça heyecanlı geçti.
Karşılaşmanın hemen başında Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, üst üste yediği gollerle adeta şoka uğradı.
İlk golden sonra oyunu elinde tutamayan Fatih Terim ve öğrencileri, Pohjanpalo'nun art arda attığı 2 gole engel olamadı.
1-0'dan geri dönen Çaykur Rizespor, ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 2-1 önde girdi. Karşılaşmanın devre arasında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, sert eleştirilerde bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları…
Rize'nin zemini bu yağmura göre baya iyi. Şu ana kadar iyi gitti. Maçta kalite yok ama heyecanı olan bir maç. Her şey olabilir. Daha fazla gol görebiliriz.
İki takım iyi mücadele ediyor. Hakem, maçı oynatmaya gayret ediyor. Ufak tefek yatmalara pek bakmıyor.
Top Babel'e gelince oyun duruyor. Babel topla mücadele ediyor. Top Babel'in ayağındayken Rizespor defansı yerleşiyor. Rizespor çıkarken fena çıkmıyor. Baya tehlikeli oluyorlar.
Bu maç hem kırmızı karta hem de sakatlığa müsait bir maç oynanıyor. Onun için oyuncu değişikliklerinin çok dikkatli yapılması lazım.
Babel ve Feghouli'nin ikisi fazla. Birini oynatacaksın. Zaten şimdi bunlardan birisini çıkaracaksın. Babel ve Feghouli adam kovalamıyor.
Rizesporlu oyuncular Galatasaray'a göre maçı daha fazla istiyor.