Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in Babel kararına sert eleştiri! "Top onun ayağındayken..."
Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:56 Son Güncelleme: 3.10.2021 20:11

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in Babel kararına sert eleştiri! "Top onun ayağındayken..."

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim’in Babel kararına sert eleştiri! Top onun ayağındayken...

Son dakika haberi… Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın hemen başında Mostafa Mohamed’in golüyle 1-0 öne geçti. Golden hemen sonra sarı-kırmızılı takım karşısında etkili olan Rizespor, 17 ve 25’te Pohjanpalo’nun golleriyle maçı çevirmeyi başardı. Devreye 2-1 önde giren Rizespor, bu sezon ilk kez kendi sahasından 1’den fazla gol attı. Devre arasında maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Galatasaray’a ağır eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor deplasmanına konuk oldu. Saha dışında iki takım arasındaki gerginliklerin sürdüğü bir dönemde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı oldukça heyecanlı geçti.

Karşılaşmanın hemen başında Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, üst üste yediği gollerle adeta şoka uğradı.

İlk golden sonra oyunu elinde tutamayan Fatih Terim ve öğrencileri, Pohjanpalo'nun art arda attığı 2 gole engel olamadı.

1-0'dan geri dönen Çaykur Rizespor, ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 2-1 önde girdi. Karşılaşmanın devre arasında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, sert eleştirilerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun yorumları…

Rize'nin zemini bu yağmura göre baya iyi. Şu ana kadar iyi gitti. Maçta kalite yok ama heyecanı olan bir maç. Her şey olabilir. Daha fazla gol görebiliriz.

İki takım iyi mücadele ediyor. Hakem, maçı oynatmaya gayret ediyor. Ufak tefek yatmalara pek bakmıyor.

Top Babel'e gelince oyun duruyor. Babel topla mücadele ediyor. Top Babel'in ayağındayken Rizespor defansı yerleşiyor. Rizespor çıkarken fena çıkmıyor. Baya tehlikeli oluyorlar.

Bu maç hem kırmızı karta hem de sakatlığa müsait bir maç oynanıyor. Onun için oyuncu değişikliklerinin çok dikkatli yapılması lazım.

Babel ve Feghouli'nin ikisi fazla. Birini oynatacaksın. Zaten şimdi bunlardan birisini çıkaracaksın. Babel ve Feghouli adam kovalamıyor.

Rizesporlu oyuncular Galatasaray'a göre maçı daha fazla istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Son dakika haberler | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Son dakika: Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası olay sözler! "Aptal aptal konuşunca..." Sergen Yalçın, Yaşar Kemal Uğurlu, Josef, Güven Yalçın
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in Babel kararına sert eleştiri! "Top onun ayağındayken..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA