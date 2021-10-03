Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 2 Ekim Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu
Giriş Tarihi: 3.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 3.10.2021 07:21

SON DAKİKA | Koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 2 Ekim Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu

SON DAKİKA | Koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 2 Ekim Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Eylül ayı itibarı ile vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Durum böyle olunca, günlük koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Bilindiği gibi, günlük corona vaka sayısı ve ölü sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı verileri ile bugünkü koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu 2 Ekim 2021

Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Ekim ayı itibarı ile Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Aşılama süreci başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın vaka sayısı artış yaşadı. Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu da akşam saatlerinde araştırılıyor. Bilindiği gibi, günlük korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU? (2 EKİM 2021)

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 28 bin 873 yeni vaka görülürken 26 bin 224 kişi iyileşti. Buna karşın, 210 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? 2 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu verileri

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 1 Ekim koronavirüs vaka vefat sayısı son durum tablosu: Türkiye Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı!

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

2 Ekim'e ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu paylaşıldı.

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

1 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 873

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224

30 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 104

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119



29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 386

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 892

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336

27 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 188

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

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SON DAKİKA | Koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 2 Ekim Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu
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