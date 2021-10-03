Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Ekim ayı itibarı ile Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Aşılama süreci başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın vaka sayısı artış yaşadı. Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu da akşam saatlerinde araştırılıyor. Bilindiği gibi, günlük korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 28 bin 873 yeni vaka görülürken 26 bin 224 kişi iyileşti. Buna karşın, 210 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? 2 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?
İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu verileri
2 Ekim'e ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu paylaşıldı.
VAKA SAYISI: 27 bin 973
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110
VAKA SAYISI: 28 bin 873
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224
VAKA SAYISI: 29 bin 104
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119
VAKA SAYISI: 29 bin 386
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018
VAKA SAYISI: 28 bin 892
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336
VAKA SAYISI: 27 bin 188
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875