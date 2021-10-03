Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Ekim ayı itibarı ile Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Aşılama süreci başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın vaka sayısı artış yaşadı. Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu da akşam saatlerinde araştırılıyor. Bilindiği gibi, günlük korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU? (2 EKİM 2021)

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 28 bin 873 yeni vaka görülürken 26 bin 224 kişi iyileşti. Buna karşın, 210 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? 2 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu verileri