Son dakika! Kırmızı kart gören Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? İşte kurallar...

Süper Lig'de Beşiktaş dün oynanan maçta Sivasspor'u, Güven Yalçın attığı 2 golle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
SERGEN YALÇIN YAPTIĞI HAREKET SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın ikinci yarısında beklenen faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gsöteren Sergen Yalçın, saha kenarına gelen topa ayağıyla vurdu. Sergen Yalçın, yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.
SERGEN YALÇIN KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?
TFF, Futbol Disiplin Kuralları gereği Sergen Yalçın'ın kaç maç ceza alacağı merak ediliyor. TFF'nin kurallarına bakıldığında Sergen Yalçın'ın 2 ya da daha fazla maç ceza alması durumunda 10. haftada oynanacak olan Galatasaray maçında takımının başında olamayacak.
KÜFÜR VEYA HAKARET OLURSA KAÇ MAÇ CEZA GELİR?
Futbol disiplin talimatında yer alan açıklamalara göre, kenar yönetiminin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart olarak beliriliyor. Fakat hakaret/küfür gibi eylem olmadığı ortaya çıkarsa saha çizgilerinden içeri girip topa vuran Sergen Yalçın'a 1 maç ceza gelecek.
KÜFÜR VEYA HAKARET EDİLDİĞİ TESPİT EDİLİRSE...
Sergen Yalçın'ın topa vurduktan sonra küfür ya da hakaret ettiği iddiaları tespit edilirse veya 4. hakem tarafından raporlandıysa TFF kuralları gereği 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY MAÇI TEHLİKEDE
Futbol Disiplin Kuralları gereği Sergen Yalçın'ın küfür ya da hakaret ettiği 4. hakem tarafından raporlandıysa 3 ile 7 maç arasında bir ceza verilebilir. Eğer bu şekilde bir ceza gelirse, Sergen Yalçın Galatasaray maçında takımının başında olamayacak.
Sergen Yalçın'dan küfür iddialarına yanıt: "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözlerini kullanırken Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise; "Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı." dedi.