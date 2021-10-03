Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tv yayın akışı 3 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star, Tv8 tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 3.10.2021 15:48

Tv yayın akışı 3 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star, Tv8 tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı 3 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star, Tv8 tv yayın akışı listesi

Pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen binlerce kişi 3 Ekim Pazar Tv yayın akışı araştırmasına çıktı. Kanal D, Show Tv, Tv8, Atv, TRT1, Star ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar merak konusu haline gelirken “Bugün akşam televizyonda Tv’de ne var?” sorusu da yanıt arıyor. Kanal D, Show Tv, Tv8, Atv, TRT1, Star Tv gibi tüm kanallar TV yayın akışı ile detayları duyuruyor. İşte 3 Ekim Tv yayın akışı listesi ve tüm detaylar...

Bugün Tv'de ne var sorusu neredeyse her gün binlerce kişinin gündemine gelirken kanallar bu sorunun yanıtını Tv yayın akışı ile yanıtlıyor. Kanal D, Show Tv, Tv8, Atv, TRT1, Star ekranlarında çeşitli dizi film ve programlar yayınlanırken Pazar gününü ekran başında geçirmek isteyen vatandaşlar "3 Ekim Bugün akşam televizyonda Tv'de ne var?" sorusuna bugün de yanıt aramaya başladı. İşte "Bugün akşam televizyonda Tv'de ne var?" sorusunun yanıtı ve Kanal D, Show Tv, Tv8, Atv, TRT1, Star yayın akışı...

Tv yayın akışı 1 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
23:15 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Elisium: Yeni Cennet
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
00:20 Beyaz Saray Düştü

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Bize
22:30 Vizontele

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
01:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
03:35 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
04:20 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Karaoğlan Geliyor
16:30 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:15 Yerli Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kırmızı Oda

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Tv yayın akışı 3 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star, Tv8 tv yayın akışı listesi
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