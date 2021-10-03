Yeni Malatyaspor’un konuğu Hatayspor! İki takımda da önemli eksik...

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ligdeki kötü gidişatına dur demek isteyen Yeni Malatyaspor bu kazanarak çıkış yakalamak istiyıor. Diğer yandan Hatayspor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası bu maçı kazanmak ve çıkışını yeniden devam ettirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor en önemli silahi olan Adem Büyük ve Hatayspor'un en golcü ismi olan Mame Diouf bu maçta forma giyemeyecek.

CANLI SKOR / Yeni Malatyaspor 0-0 Hatayspor

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Semih, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi