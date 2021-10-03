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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:31 Son Güncelleme: 3.10.2021 13:36

Yeni Malatyaspor'un konuğu Hatayspor! İki takımda da önemli eksik...

Yeni Malatyaspor’un konuğu Hatayspor! İki takımda da önemli eksik...

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Ligdeki son 4 maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin formda takımı Hatayspor'u konuk ediyor. Malatyaspor bu maçı kazanmak ve çıkış yapmak isterken, Hatayspor da çıkışını devam ettirmek istiyor. İki takımın da en önemli oyuncusu yok.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ligdeki kötü gidişatına dur demek isteyen Yeni Malatyaspor bu kazanarak çıkış yakalamak istiyıor. Diğer yandan Hatayspor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası bu maçı kazanmak ve çıkışını yeniden devam ettirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor en önemli silahi olan Adem Büyük ve Hatayspor'un en golcü ismi olan Mame Diouf bu maçta forma giyemeyecek.

CANLI SKOR / Yeni Malatyaspor 0-0 Hatayspor

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Semih, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi

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Yeni Malatyaspor'un konuğu Hatayspor! İki takımda da önemli eksik...
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