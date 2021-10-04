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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:55 Son Güncelleme: 4.10.2021 09:55

Dev derbide River Plate Boca Juniors'ı devirdi

AA
Dev derbide River Plate Boca Juniors’ı devirdi

Arjantin Premier Ligi'nin 14. haftasında iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. River Plate, Alvarez'in 25 ve 43. dakikadaki golleriyle rakibini devirmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 30'a çıkaran River Plate maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Boca Juniors 21 puanda kaldı.

Arjantin Premier Lig'deki "Superclasico" derbisinde River Plate, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

Başkent Buenos Aires'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 14. hafta maçında River Plate, Boca Juniors'ı ağırladı.

Boca Juniorslı Rojo'nun 16. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü eline alan River Plate, Alvarez'in 25 ve 43. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Boca Juniors'ta oyuna sonradan dahil olan Zambrano, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi. Puanını 30'a çıkaran River Plate maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Boca Juniors 21 puanda kaldı.

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Dev derbide River Plate Boca Juniors'ı devirdi
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