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Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:28 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:28

Fiorentina'ya ırkçılık soruşturması! Koulibaly açıkladı

AA
Fiorentina’ya ırkçılık soruşturması! Koulibaly açıkladı

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'nın 7. haftasındaki Fiorentina-Napoli maçında, konuk takımın Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı.

Napoli'nin Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından Koulibaly, karşılaşma sırasında maruz kaldığı ırkçılığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Koulibaly, "Irkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Bana 'Lanet olası maymun' dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu men edilmeliler." diye yazdı.

Serie A'daki ırkçılık hadisesiyle ilgili olarak FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, "Fiorentina taraftarlarının, Napolili oyuncu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı ifadeleriyle ilgili Federasyon Savcısı, maç raporlarını aldıktan ve oyuncuyu dinledikten sonra soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde, Floransa Emniyeti'nden hadiseyle ilgili daha fazla bilgi alınarak soruşturma yürütülecek." ifadeleri kullanıldı.

Napoli kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok." paylaşımını yaptı.

Ev sahibi takım da taraftarının karıştığı ırkçılık hadisesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayı en sert şekilde kınadığını belirtti. Fiorentina, yetkili makamların, söz konusu hadisenin sorumlularını belirledikten sonra bu kişilerin bir daha stada girmesini yasaklayacağını bildirdi.

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Fiorentina'ya ırkçılık soruşturması! Koulibaly açıkladı
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