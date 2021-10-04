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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Karakter koyduk

Karakter koyduk

Fatih Terim: “Her şeye rağmen 10 kişi ile de 3-2 kazanıyorsak ortaya bir karakter koymuştur oyuncularımız. Babel’e iyi bakmak lazım. Diagne de aslan gibi oynadı”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularının performansına övgüler yağdırdı. Göztepe-Marsilya ve sonrasında Rize gibi zorlu bir süreçten çıktıklarını da belirten deneyimli teknik adam, "Göztepe sonrası Marsilya'da 108 dakika oynadık. Sonrasında bir idmanla Rize'ye geldik. Bu takım gerilimi yüksek bir maç oynadı. Her şeye rağmen 10 kişi ile de 3-2 kazanıyorsak ortaya bir karakter koymuştur oyuncularımız. G.Saray çok önemli sinyaller verdi, reaksiyon gösterdik. Oyunun kontrolü zaten bizdeydi. Fiziği, tekniği, psikolojisi ile iyiydik. Babel'e iyi bakmak lazım, Ömer değişikliğin doğruluğunu gösterdi. Diagne hiç küsmeden darılmadan ki bazen bunları kendine problem edinir. Aslan gibi de oynadı. Berkan Kutlu kırmızı kart ve penaltıya çok üzüldü. Allah hepimize verdiği gibi ona d

BU MAÇTA KONUŞMAM!
Fatih Terim, basın toplantısında "Hakem maçın önüne geçti mi" sorusuna imalı bir yanıt verdi: "Olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntılar başımıza geldi. Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemem. Bu maçta hakem konuşmam. O konuları başka bir zaman hakikaten konuşalım. Size de, bize de, ötekine de..."

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