Son dakika: Ferdi Kadıoğlu’nun babası Feyzullah Kadıoğlu’ndan TFF’ye gönderme!

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takım oynayacağı konusu gündeme gelmeye devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Stefan Kuntz'un Ferdi için söylediği sözlere karşılık bir paylaşımda bulundu.
FEYZULLAH KADIOĞLU: "GERİSİNİ SİZE BIRAKIYORUM TFF"
Feyzullah Kadıoğlu, oğlu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun kimliğini paylaşarak şu mesajı yazdı: "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF..."
STEFAN KUNTZ FERDİ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili soru üzerine Kuntz, "E.Frankfurt-Fenerbahçe maçında izledim kendisini, bilgi aldım. Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir" dedi.
FERDİ KADIOĞLU GERÇEKLERİ
Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun şu an ne Hollanda ne de Türkiye için forma giymesi netlik kazanmazken, bu konuda edinilen bilgilere göre genç oyuncunun öncelikle hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi, sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması gerekiyor.
Son olarak Haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan Kadıoğlu, 7 Ekim'de 22 yaşına girecek. Hollanda U21 takımında 21 yaşında oynadığı için ve şu anda davet görmediği için başarılı oyuncunun, Türkiye adına oynama hakkı bulunuyor.
Ancak kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması, sonrasında da federasyonun FIFA nezdinde başvuru yapması gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu, şu an Fenerbahçe'de Türkiye ligi kuralları gereği mavi kart ile Türk statüsünde forma giyiyor.
"İYİ OYUNCULARI TÜRKİYE İÇİN OYNAMA ADINA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"
"Türk ve Alman pasaportlu oyuncuları Türk Milli Takımı'na mı Alman Milli Takımı'na mı kazandırmak için uğraşacak?" sorusuna da yanıt veren Kuntz, "Ahmed Kutucu'yu, Alman Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili ikna etmeye çalışmıştım mesela. Almanya Federasyonu'ndaki milli takımlar direktörü mesela kendisinin kalbinde hem Yunanistan için hem Almanya için yer olduğunu söylemişti. O zaman hangisini seçeceksin? '2 çocuğun varmış gibi düşüneceksin o zaman' dedi. Bir tanesini diğerinden daha çok sevemezsin diyor. Genç bir oyuncunun vermesi gerektiren ilk karar aslında bu. Şimdi A Milli Takım seçimleri için kuralları değiştiriyorlar. Çoğunlukla 21-22 yaşına kadar Ümit Milli düzeyini bitiriyorlar. Ümit Milli Takım için 1 maça çıktıktan sonra artık değişim şansı kalmıyor. İyi bir ağım var Avrupa düzeyinde. Bu 4 maç geçtikten sonra Türkiye için oynayabilecek Türk oyuncuyu gerçekten iyiyse Türkiye için oynama adına ikna etmeye çalışacağım" diye konuştu.
"ALMAN EKOLÜ GETİRME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"
Milli takıma Alman ekolü getirme gibi bir düşüncede olmadıklarını da vurgulayan Altıntop, "Hocamızın burada olma nedenlerinden biri Alman olduğu için değil. Bizim hedeflediğimiz modern, hızlı futbol, oyun içinde değişken oynayan bir futbol hayal ettiğimiz için. Bizim hocayla buraya Alman ekolü falan getirme gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız farklı, insanımız farklı. Küçük hamlelerle güzel şeyler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Milli takımın en büyük sorumluluğu; hoca eğitimi, doğru talimat, çalışma metotları sunması ve bunların uygulanması, denetlenmesi. A Milli Takım hocamız diğer takımlarla işbirliği halinde olacak. Her yerde işbirliği olacak, her yerde masada oturulup futbol konuşulacak. Oyuncular buraya gelirken geçmiş maçlar hazırlanacak, gelecek maçlara hazırlayacağız. Takımdaki eksiklerini onların hocalarıyla iletişim halinde olup farklı seviyelere getireceğiz inşallah. O zaman bu da takıma yansıyacak. Saha dışında da çalışacağız. Her gün 2 tane futbolcu vermeyi düşünüyoruz basına. Halkımız futbolcuları tanısın" şeklinde konuştu.