Son dakika: Ferdi Kadıoğlu’nun babası Feyzullah Kadıoğlu’ndan TFF’ye gönderme!

"ALMAN EKOLÜ GETİRME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Milli takıma Alman ekolü getirme gibi bir düşüncede olmadıklarını da vurgulayan Altıntop, "Hocamızın burada olma nedenlerinden biri Alman olduğu için değil. Bizim hedeflediğimiz modern, hızlı futbol, oyun içinde değişken oynayan bir futbol hayal ettiğimiz için. Bizim hocayla buraya Alman ekolü falan getirme gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız farklı, insanımız farklı. Küçük hamlelerle güzel şeyler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Milli takımın en büyük sorumluluğu; hoca eğitimi, doğru talimat, çalışma metotları sunması ve bunların uygulanması, denetlenmesi. A Milli Takım hocamız diğer takımlarla işbirliği halinde olacak. Her yerde işbirliği olacak, her yerde masada oturulup futbol konuşulacak. Oyuncular buraya gelirken geçmiş maçlar hazırlanacak, gelecek maçlara hazırlayacağız. Takımdaki eksiklerini onların hocalarıyla iletişim halinde olup farklı seviyelere getireceğiz inşallah. O zaman bu da takıma yansıyacak. Saha dışında da çalışacağız. Her gün 2 tane futbolcu vermeyi düşünüyoruz basına. Halkımız futbolcuları tanısın" şeklinde konuştu.