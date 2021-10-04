Son dakika: Ferdi Kadıoğlu’nun babası Feyzullah Kadıoğlu’ndan TFF’ye gönderme!

"İYİ OYUNCULARI TÜRKİYE İÇİN OYNAMA ADINA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"Türk ve Alman pasaportlu oyuncuları Türk Milli Takımı'na mı Alman Milli Takımı'na mı kazandırmak için uğraşacak?" sorusuna da yanıt veren Kuntz, "Ahmed Kutucu'yu, Alman Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili ikna etmeye çalışmıştım mesela. Almanya Federasyonu'ndaki milli takımlar direktörü mesela kendisinin kalbinde hem Yunanistan için hem Almanya için yer olduğunu söylemişti. O zaman hangisini seçeceksin? '2 çocuğun varmış gibi düşüneceksin o zaman' dedi. Bir tanesini diğerinden daha çok sevemezsin diyor. Genç bir oyuncunun vermesi gerektiren ilk karar aslında bu. Şimdi A Milli Takım seçimleri için kuralları değiştiriyorlar. Çoğunlukla 21-22 yaşına kadar Ümit Milli düzeyini bitiriyorlar. Ümit Milli Takım için 1 maça çıktıktan sonra artık değişim şansı kalmıyor. İyi bir ağım var Avrupa düzeyinde. Bu 4 maç geçtikten sonra Türkiye için oynayabilecek Türk oyuncuyu gerçekten iyiyse Türkiye için oynama adına ikna etmeye çalışacağım" diye konuştu.