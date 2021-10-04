Trabzonspor’dan tarihi seri! Son 17 sezonun en iyisi

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'da göreve başlayan Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi basamakları tek tek çıkarak geçtiğimiz sezondan başlayan zirve iddiasını bu sezon da üstüne koyarak sürdürdü. Ligin ilk 8 haftası geride kalırken yoluna namağlup olarak devam eden bordo-mavililer, 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıca imza attı ve son 17 sezonun en çok puanına ulaştı.





SON 17 SEZONUN EN ÇOK PUANINI TOPLADI

Trabzonspor, 2004-2005 sezonunda ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesinde 22 puanla yer alıyordu. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk 8 haftada en çok puana ise bu sezon ulaştı.



Trabzonspor'un son 17 sezonda ilk 8 hafta sonunda elde ettiği puanlar şöyle:



2021-22 sezonu 18 puan

2020-21 sezonu 6 puan

2019-20 sezonu 15 puan

2018-19 sezonu 13 puan

2017-18 sezonu 9 puan

2016-17 sezonu 10 puan

2015-16 sezonu 10 puan

2014-15 sezonu 9 puan

2013-14 sezonu 14 puan

2012-13 sezonu 13 puan

2011-12 sezonu 13 puan

2010-11 sezonu 17 puan

2009-10 sezonu 12 puan

2008-09 sezonu 17 puan

2007-08 sezonu 13 puan

2006-07 sezonu 12 puan

2005-06 sezonu 11 puan

2004-05 sezonu 22 puan