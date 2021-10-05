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Giriş Tarihi: 5.10.2021 14:16 Son Güncelleme: 5.10.2021 14:19

Az kalsın hakemi öldürüyordu! Biri hastaneye, biri karakola gitti

SPOR SERVİSİ
Az kalsın hakemi öldürüyordu! Biri hastaneye, biri karakola gitti

Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani - Sao Paulo RS maçında konuk ekibin futbolcusu William Ribeiro maçın hakemi Rodrigo Crivellaro'ya saldırdı. Bayılan hakem hastaneye kaldırılırken, oyuncu ise karakola götürüldü.

Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani - Sao Paulo RS maçında konuk ekibin futbolcusu William Ribeiro maçın hakemi Rodrigo Crivellaro'ya saldırdı.

Hakem tarafından yaptığı hareket sonrası sarı kart gösterilen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu, bir anda önce Crivellaro'yu iterek yere düşürdü.

Sinirlerine bir türlü hakim olamayan Ribeiro ardından da hakemin kafasına tekme attı.

Aldığı darbe sonrası bayılan Crivellaro ambulansla hastaneye kaldırıldı.

William Riberio karakola götürülürken, Sao Paulo RS Kulübü de oyuncuyla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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Az kalsın hakemi öldürüyordu! Biri hastaneye, biri karakola gitti
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