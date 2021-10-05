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Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:24

Cristiano Ronaldo geldi Edinson Cavani geliyor! Benzema ile birlikte...

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Cristiano Ronaldo geldi Edinson Cavani geliyor! Benzema ile birlikte...

Cristiano Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte ikinci plana atılan Edinson Cavani için sürpriz bir iddia geldi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Uruguaylı golcü Cavani, devre arasında Manchester United'tan ayrılmak istiyor. Bu noktada Cavani için listenin en tepesinde yer alan takımın İspanyol devi olabileceği iddia edildi.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a dönmesiyle birlikte forma şansı azalan Cavani, devre arasında İngiltere'den ayrılmak istiyor. 34 yaşındaki Cavani'nin yeni durağının Madrid olması bekleniyor.

Anthony Martial, Amad Diallo, Mason Greenwood, Rashford, Sancho, Jesse Lingard gibi hücum oyuncularının yanına Cristiano Ronaldo'nun da katılmasıyla birlikte Cavani'nin forma rekabetindeki şansı azaldı.

CAVANİ İÇİN SÜRPRİZ İDDİA! REAL MADRİD...

Uruguaylı golcü Edinson Cavani için sürpriz bir idda gündeme geldi. Dailystar'ın haberine göre Cavani'nin yeni durağı Real Madrid olacak.

Real Madrid ile Cavani arasındaki anlaşmanın devre arasında başlayacağı ifade edildi. Real Madrid'te tüm gol yükü Fransız golcü Karim Benzema'nın üstüne binmiş durumda.

Cavani daha önce Palermo, Napoli ve Paris SG gibi takımlarda forma giymişti. Deneyimli golcü bu sezon Premier Lig'de 3 maçta forma giydi ve gol sevinci yaşayamadı.

Cavani, Serie A'da 213 maçta 112 gol atarken Ligue 1'de 200 maçta 138 gol attı. Deneyimli golcü Manchester United formasıyla Premier Lig'de 10 kez gol sevinci yaşadı.

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Cristiano Ronaldo geldi Edinson Cavani geliyor! Benzema ile birlikte...
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