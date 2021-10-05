Cristiano Ronaldo geldi Edinson Cavani geliyor! Benzema ile birlikte...

Anthony Martial, Amad Diallo, Mason Greenwood, Rashford, Sancho, Jesse Lingard gibi hücum oyuncularının yanına Cristiano Ronaldo'nun da katılmasıyla birlikte Cavani'nin forma rekabetindeki şansı azaldı.
CAVANİ İÇİN SÜRPRİZ İDDİA! REAL MADRİD...
Uruguaylı golcü Edinson Cavani için sürpriz bir idda gündeme geldi. Dailystar'ın haberine göre Cavani'nin yeni durağı Real Madrid olacak.
Real Madrid ile Cavani arasındaki anlaşmanın devre arasında başlayacağı ifade edildi. Real Madrid'te tüm gol yükü Fransız golcü Karim Benzema'nın üstüne binmiş durumda.
Cavani daha önce Palermo, Napoli ve Paris SG gibi takımlarda forma giymişti. Deneyimli golcü bu sezon Premier Lig'de 3 maçta forma giydi ve gol sevinci yaşayamadı.
Cavani, Serie A'da 213 maçta 112 gol atarken Ligue 1'de 200 maçta 138 gol attı. Deneyimli golcü Manchester United formasıyla Premier Lig'de 10 kez gol sevinci yaşadı.